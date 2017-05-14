"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас", Неймар сделал хет-трик

"Барселона" разгромила "Лас-Пальмас" в матче 37-го тура чемпионата Испании. Хет-триком отметился форвард Неймар. Каталонцы сохранили лидерство в турнирной таблице, опережая "Реал" по дополнительным показателям. Однако мадридский клуб провел на одну игру меньше.

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Ла лига

37-й тур

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:4 (0:2)

Голы: Неймар, 25 (0:1). Л.Суарес, 27 (0:2). Бигас, 63 (1:2). Неймар, 67 (1:3). Неймар, 71 (1:4).

"Лас-Пальмас": Хави Варас, Мишел, Лемос, Бигас, Элдер Лопеш, Момо (Халилович, 72), Монторо (Эрнан, 78), Меса, Вьера (Хави Кастельяно, 85), Хесе, Боатенг.

"Барселона": тер Штеген, Динь (Андре Гомиш, 58), Юмтити, Марлон, Жорди Альба, Ракитич (Д.Суарес, 79), Бускетс, Иньеста, Месси, Л.Суарес (Пако Алькасер, 79), Неймар.

Предупреждение: Динь, 6.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

Трансляция матча "Лас-Пальмас" - "Барселона"