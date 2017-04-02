"Барселона" разгромила "Гранаду"

"Барселона" уверенно обыграла "Гранаду" (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Испании. В составе каталонцев голами отметились Луис Суарес, Пако Алькасер, Неймар, один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Матье Сонье.

"Гранада" потерпела уже четвертое поражение кряду и занимает 19-е место в турнирной таблице, "Барса" идет на второй строчке.

Чемпионат Испании

"Гранада" – "Барселона" – 1:4 (0:1)

Голы: Л.Суарес, 44 (0:1). Бога, 50 (1:1). Пако Алькасер, 64 (1:2). Сонье, 83 – в свои ворота (1:3). Неймар, 90+1 (1:4).

"Гранада": Очоа, Фулькье, Сильва (Куэнка, 78), Ломбан, Сонье, Эктор Эрнандес, Вакасо, Уче, Ангбан (Бога, 46), Перейра, Кравец (Рамос, 55).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Матье, Маскерано, Жорди Альба, Андре Гомиш (Иньеста, 67), Бускетс, Рафинья (Пако Алькасер, 17), Ракитич (Аленья, 87), Неймар, Л.Суарес.

Предупреждения: Серхи Роберто, 28. Ломбан, 59. Жорди Альба, 60. Ракитич, 77. Уче, 79.

Удаление: Уче (Гранада), 82.

Судья: Хайме Латре.

2 апреля. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.