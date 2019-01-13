"Барселона" разгромила "Эйбар" и на пять очков оторвалась от второго места

"Барселона" с разгромным счетом победила "Эйбар" в матче 19-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем отметился нападающий Луис Суарес, свой 400-й гол в ла лиге забил форвард Лионель Месси.

"Барселона" набрала 43 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице, на пять баллов оторвавшись от идущего вторым "Атлетико". "Эйбар" с 22 очками располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Барселона" - "Эйбар" - 3:0 (1:0)

Голы: Л.Суарес, 19 (1:0). Месси, 53 (2:0). Л.Суарес, 59 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 83), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Месси, Коутинью, Л.Суарес.

"Эйбар": Асьер Риесго, Пенья, Бигас, Арбилья, Хосе Анхель, Орельяна, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Хоан Хордан, Кукурелья (Де Бласис, 64), Серхио Энрич (Кардона, 83).

Предупреждения: Серхио Энрич, 42. Л.Суарес, 44. Пике, 70.

Судья: Хиль Мансано.

13 января. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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