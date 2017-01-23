"Барселона" разгромила "Эйбар"

"Барселона" нанесла разгромное поражение "Эйбару" в матче 19-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0. Голы в составе каталонцев забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Сине-гранатовые набрали 41 очко и отстают на один балл от "Севильи" и на два – от "Реала", у которого есть игра в запасе.

Чемпионат Испании

Ла лига

19-й тур

"Эйбар" – "Барселона" – 0:4 (0:1)

Голы: Д.Суарес, 31 (0:1). Месси, 50 (0:2). Л.Суарес, 68 (0:3). Неймар, 90+1 (0:4).

"Эйбар": Йоэль, Капа, Лежен, Дос Сантос, Луна (Ривера, 82), Педро Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Адриан Гонсалес (Фран Рико, 74), Инуи (Пенья, 78), Серхио Энрич.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Алейш Видаль, 65), Юмтити, Матье, Жорди Альба, Бускетс (Д.Суарес, 10), Ракитич, Арда Туран, Месси, Л.Суарес (Пако Алькасер, 76), Неймар

Предупреждения: Эскаланте, 26. Капа, 39. Арда Туран, 42. Серхио Энрич, 44.

Судья: Санчес Мартинес.

Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".