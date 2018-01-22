"Барселона" разгромила "Бетис", Месси и Суарес забили по два гола

"Барселона" на выезде переиграла "Бетис" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 5:0. Дублями отметились Луис Суарес и Лионель Месси, также один мяч на счету Ивана Ракитича. Примечателен тот факт, что все голы были забиты во втором тайме.

Каталонцы одержали шестую победу кряду и лидируют в турнирной таблице, а севильцы занимают 11-е место.

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Бетис" - "Барселона" - 0:5 (0:0)

Голы: Ракитич, 59 (0:1). Месси, 64 (0:2). Луис Суарес, 69 (0:3). Месси, 80 (0:4). Луис Суарес, 89 (0:5).

"Бетис": Адан, Франсис Герреро, Манди, Феддаль, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия (Будебуз, 77), Гуардадо, Руис (Камараса, 88), Тельо, Леон (Рубен Кастро, 73).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Фермален (Юмтити, 43), Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс (Деулофеу, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Паулинью, 65), Месси, Луис Суарес.

Предупреждения: Андре Гомеш, 21. Дурмиси, 51. Луис Суарес, 67. Феддаль, 67.

Судья: Хайме Латре.

21 января. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин".

Турнирная таблица и календарь чемпионата Испании - здесь