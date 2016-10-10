09:40 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" рассматривает 5 кандидатур на замену Видалю

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Скауты "Барселоны" составили шорт-лист из пяти защитников на замену Алейшу Видалю, сообщает Marca. 27-летний испанец, перебравшийся в стан каталонцев в прошлом году, старается произвести впечатление на тренерский штаб и руководство, но пока это не приносит результата, поэтому сине-гранатовые планируют продать игрока зимой. В качестве замены "Барселона" рассматривает следующих футболистов: Дарио Срна ("Шахтер"), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус"), Жоау Канселу ("Валенсия"), Эктор Бельерин ("Арсенал") и Джошуа Киммих ("Бавария").

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