"Барселона" рассматривает 5 кандидатур на замену Видалю

Скауты "Барселоны" составили шорт-лист из пяти защитников на замену Алейшу Видалю, сообщает Marca. 27-летний испанец, перебравшийся в стан каталонцев в прошлом году, старается произвести впечатление на тренерский штаб и руководство, но пока это не приносит результата, поэтому сине-гранатовые планируют продать игрока зимой. В качестве замены "Барселона" рассматривает следующих футболистов: Дарио Срна ("Шахтер"), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус"), Жоау Канселу ("Валенсия"), Эктор Бельерин ("Арсенал") и Джошуа Киммих ("Бавария").