17:34 | Футбол — Испания

"Барселона" рассказала о травме Юмтити

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Защитник "Барселоны"  Самюэль Юмтити отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение в связи с травмой левого колена, информирует официальный сайт каталонского клуба. 25-летний француз получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:2).

В текущем сезоне Юмтити провел 8 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей.

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