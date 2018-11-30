"Барселона" рассказала о травме Юмтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити отправится в Катар для того, чтобы пройти консервативное лечение в связи с травмой левого колена, информирует официальный сайт каталонского клуба. 25-летний француз получил повреждение в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:2).
❗ [COMUNICADO MÉDICO] @samumtiti– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 30 ноября 2018 г.
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🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/YtNWR7tvM5
В текущем сезоне Юмтити провел 8 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей.
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