"Барселона" пыталась заманить Гризманна победой в Лиге чемпионов и низкой зарплатой

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн раскрыл аргументы, которыми "Барселона" пыталась убедить его перебраться в стан каталонцев. Сине-гранатовые не могли предложить игроку высокую зарплату из-за финансового фэйр-плей.

"В "Барселоне" ты будешь зарабатывать меньше, чем в "Атлетико", но прошло три года с тех пор, как мы выиграли Лигу чемпионов, мы хотим выиграть ее с тобой. Будет сложно выиграть ЛЧ с "Атлетико", – рассказал агент Гризманна доводы каталонцев в интервью Movistar.

27-летний француз играет за "матрасников" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах и забил 29 голов.

Гризманн объявил, что остается в "Атлетико"