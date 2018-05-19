"Барселона" провела необычную презентацию новой формы. Фото, видео

"Барселона" представила форму на сезон-2018/19. Ее изображения были опубликованы в официальном твиттере клуба.

Как и ранее, команда будет играть в традиционных клубных цветах - сине-грантовых. Десять полосок обоих цветов на форме символизируют десять районов Барселоны. Новая форма появилась в небе над городом, закрепленная на дроне - так клуб презентовал ее публике.