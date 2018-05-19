"Барселона" провела необычную презентацию новой формы. Фото, видео

"Барселона" представила форму на сезон-2018/19. Ее изображения были опубликованы в официальном твиттере клуба.
🔵🔴#TheBallMakesUsMore pic.twitter.com/chUlJvgbti– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 19 мая 2018 г.
Как и ранее, команда будет играть в традиционных клубных цветах - сине-грантовых. Десять полосок обоих цветов на форме символизируют десять районов Барселоны. Новая форма появилась в небе над городом, закрепленная на дроне - так клуб презентовал ее публике.
One jersey. One city. 10 districts. #TheBallMakesUsMore– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 19 мая 2018 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/4MYEKLarq4
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/