"Барселона" прописала в контракте Неймара отступные в 250 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Неймар в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом, информирует Sport.es. Известно, что новый контракт бразильца будет действовать до лета 2021 года, а отступные составят 250 миллионов евро.

Примечательно, что 1 июля каталонцы официально объявили о продлении соглашения с футболистом, сообщив, что отступные будут равны 200 миллионам. Согласно источнику, стороны давно обговорили условия контракта, но подписи под ним будут поставлены лишь в ближайшее время.