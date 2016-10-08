23:49 8 октября | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" прописала в контракте Неймара отступные в 250 миллионов евро

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Нападающий "Барселоны" Неймар в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с клубом, информирует Sport.es. Известно, что новый контракт бразильца будет действовать до лета 2021 года, а отступные составят 250 миллионов евро.

Примечательно, что 1 июля каталонцы официально объявили о продлении соглашения с футболистом, сообщив, что отступные будут равны 200 миллионам. Согласно источнику, стороны давно обговорили условия контракта, но подписи под ним будут поставлены лишь в ближайшее время.

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