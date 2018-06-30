"Барселона" продолжит попытки приобрести Виллиана

"Барселона" не оставила идею подписать полузащитника "Челси" Виллиана, сообщают испанские СМИ.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что лондонский клуб отказался продавать игрока за 50 миллионов фунтов (около 56 миллионов евро). По данным Mundo Deportivo, "Барса" сохраняет интерес к игроку. Помочь в достижении соглашения может то, что интересы Виллиана представляет Киа Джурабчиан, работающий также с Филиппе Коутинью. У игрока хорошие отношения с его соотечественниками в "Барсе" Коутинью и Паулинью. При этом "Челси" не настроен отпускать футболиста.

29-летний бразилец в прошлом сезоне провел 55 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил 13 мячей при 12 голевых передачах.