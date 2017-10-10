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16:59 | Футбол — Испания

"Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке Испании


"Барселона" не будет сниматься с чемпионата и Кубка Испании, информирует Mundo Deportivo. Клуб продолжит выступать в ла лиге, несмотря на результаты референдума о независимости Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие более двух миллионов каталонцев, 90 процентов голосов были за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация может принять решение об исключении "Барселоны" из турниров под своей эгидой.

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