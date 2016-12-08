16:20 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" продлит контракт с Суаресом до 2022 года

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Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сообщил, что каталонский клуб собирается продлить контракт с нападающим Луисом Суаресом до 2022 года. По его словам, осталось согласовать мелкие детали.

– Мы хотим, чтобы контракт Суареса был максимально долгим, но пока он подпишет соглашение до 2022 года, – приводит Reuters слова Бартомеу. – Это произойдет очень скоро, осталось согласовать мелкие детали, и мы сделаем официальное объявление в ближайшие дни или недели.

Уругвайский форвард перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году. Соглашение Суареса с каталонским клубом было рассчитано на 5 лет. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел в составе команды 19 матчей, забив 12 голов и отдав 7 голевых передач.


 

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