"Барселона" продлит контракт с Суаресом до 2022 года

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу сообщил, что каталонский клуб собирается продлить контракт с нападающим Луисом Суаресом до 2022 года. По его словам, осталось согласовать мелкие детали.

– Мы хотим, чтобы контракт Суареса был максимально долгим, но пока он подпишет соглашение до 2022 года, – приводит Reuters слова Бартомеу. – Это произойдет очень скоро, осталось согласовать мелкие детали, и мы сделаем официальное объявление в ближайшие дни или недели.

Уругвайский форвард перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году. Соглашение Суареса с каталонским клубом было рассчитано на 5 лет. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел в составе команды 19 матчей, забив 12 голов и отдав 7 голевых передач.



