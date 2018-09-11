"Барселона" продлит контракт с Бускетсом. Зарплата на уровне Суареса

Руководство "Барселоны" близко к подписанию нового контракта с полузащитником Серхио Бускетсом, утверждает Marca. По информации издания, изначально клуб собирался объявить о продлении соглашения со своим воспитанником после его возвращения из сборной Испании, но, возможно, это случится позднее.

Ожидается, что сине-гранатовые предложат хавбеку зарплату, сравнимую с доходами Луиса Суареса. В настоящее время Бускетс получает 180 тысяч евро в неделю, тогда как доход его одноклубник зарабатывает 290 тысяч евро за аналогичный период. Переподписание соглашения на улучшенных для игрока условиях стало возможно после ухода Андреса Иньесты – это разгрузило платежную ведомость каталонцев.

Действующий контракт Бускетса с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2020/21. В соглашении прописана фиксированная сумма отступных – 200 миллионов евро.

Хавбек выступает за основной состав сине-гранатовых с 2008 года. За это время он принял участие в 486 играх, забив при этом 13 мячей. Он помог родному клубу 28 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов.