"Барселона" продлила контракт с Вальверде

"Барселона" продлила контракт с главным тренером команды Эрнесто Вальверде на один сезон - до 2020 года. Об этом сообщил президент клуба Хосеп Бартомеу.

Вальверде работает в "Барселоне" с мая 2017 года. Его прежний контракт рассчитан до лета 2019 года с возможностью продления еще на год.

– Хочу внести ясность. Контракт Вальверде действует этот и еще следующий сезон. Он или клуб могут разорвать соглашение и выплатить компенсацию. Но его контракт действует до конца сезона-2019/20, – цитирует mundodeportivo.com Бартомеу. – Эрнесто отлично делает свою работу. Первый сезон был великолепным, поражение в Риме его подпортило, но мы довольны работой Вальверде. У нас хорошая команда и хорошие игроки. Он умный тренер, у него четкая позиция касаемо организации игры команды.