"Барселона" призвала к диалогу для урегулирования ситуации в Каталонии

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выступил с обращением по поводу ситуации в Каталонии. 1 октября в республике был проведен референдум, на котором 90 процентов от принявших участие проголосовали за независимость от Испании.

Власти Мадрида не признали волеизъявления и пытались помешать ему силами органов правопорядка. В результате столкновений между полицией и каталонцами пострадали более тысячи человек. После референдума власти Каталонии заявили, что 9 октября могут провозгласить независимость республики.

- Футбольный клуб "Барселона" как одна из ведущих организаций в стране призывает начать диалог и переговоры для поиска политических решений ситуации, происходящей в Каталонии, - приводит пресс-служба "Барселоны" слова Бартомеу. - И для этого необходимо проявлять предельное уважение к желанию большинства каталонцев принять решение о своем будущем.

Мы – больше, чем клуб. И именно поэтому мы чувствуем, что наш долг - стоять рядом с нашим народом в таких трудных условиях, как сейчас. Вместе с другими организациями гражданского общества мы хотим помочь организовать диалог, способствующий урегулированию этого конфликта на основе консенсуса и мирного подхода.

Клуб считает, что все общественные проявления должны способствовать созданию необходимых мостов для диалога при уважении свободы выражения мнения каталонского народа. В нашем случае мы будем защищать потребность в таком институциональном диалоге, где бы это ни потребовалось; в спортивном смысле мы будем продолжать соревноваться в разных дисциплинах. Мы будем стремиться, как всегда, выиграть каждый титул.

Напомним, "Барселона" из-за проведения референдума хотела перенести матч с "Лас-Пальмасом". Испанская лига не согласилась на перенос. В итоге команды сыграли при пустых трибунах. Каталонцы выиграли со счетом 3:0.