08:51 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" присматривается к Коутинью после матча Бразилия - Аргентина

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"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, сообщает goal.com. Руководство каталонского клуба заинтересовалось бразильцем после его удачного выступления в отборочном матче чемпионата мира-2018 БразилияАргентина (3:0). 24-летний хавбек удачно взаимодействовал с форвардом сине-гранатовых Неймаром и отметился забитым мячом.

"Барселона" планирует предложить за Коутинью 65 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Ожидается, что сделка состоится в летнее трансферное окно. В этом сезоне он провел в составе "Ливерпуля" 12 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

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