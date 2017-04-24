"Барселона" прервала 22-матчевую домашнюю беспроигрышную серию "Реала"

"Реал" уступил на своем поле "Барселоне" (2:3) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Каталонцы сумели прервать домашнюю беспроигрышную серию "Королевского клуба". Команда Зинедина Зидана не проигрывала на "Сантьяго Бернабеу" на протяжении 22 матчей. Последнее поражение "Реала" здесь датировано 27 февраля 2016, когда в гости к нему приезжал "Атлетико".

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"