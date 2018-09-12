"Барселона" представила третью форму розового цвета

"Барселона" презентовала третий комплект игровой формы на этот сезон. Она выполнена в бледно-розовом цвете с темно-красным элементом на груди, вдохновленным одной из главных улиц Барселоны – проспектом Диагональ, который пересекает город по диагонали.

15 сентября подопечные Эрнесто Вальверде сыграют с "Реалом Сосьедад" в четвертом туре чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" - "Барселона": чемпионат Испании, 4-й тур, 15 сентября, 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.15 (время московское)