"Барселона" предложит Месси пожизненный контракт

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау рассказал о том, что клуб предложит нападающему Лионелю Месси пожизненный контракт. По его словам, это поизойдет несмотря на то, что аргентинец уже подписал четырехлетнее соглашение.

– Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт, – цитирует ESPN Грау. – Идея заключается в том, чтобы Лео, выступающий за клуб уже долгое время, оставался в "Барселоне" на всю жизнь, потому что он икона. После его карьеры мы хотим, чтобы он оставался в клубе.