16:41 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" предложила Месси зарплату в 40 миллионов евро в год

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"Барселона" достигла договоренности о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Как сообщает Ok Diario, аргентинца устроила зарплата в 40 миллионов евро в год, которую предложил каталонский клуб. Повысить предложение до такой величины "Барселону" вынудил интерес конкурентов к Месси.

Нынешний договор Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2018 года, а сумма отступных в нем прописана на уровне 250 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zangezi

250 млн? Всего то? Китайцы че-то тупят..

18:54

ЮКИ

круто!!!Лёва,оставайся!

18:21

ArsenJaSenKo

мда уж а все ведь ради того, чтобы просто стать самым высокооплачиваемым футболистом мира бред какой-то

17:25

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