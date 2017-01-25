"Барселона" предложила Месси зарплату в 40 миллионов евро в год

"Барселона" достигла договоренности о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Как сообщает Ok Diario, аргентинца устроила зарплата в 40 миллионов евро в год, которую предложил каталонский клуб. Повысить предложение до такой величины "Барселону" вынудил интерес конкурентов к Месси.

Нынешний договор Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2018 года, а сумма отступных в нем прописана на уровне 250 миллионов евро.