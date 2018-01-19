"Барселона" предложила "Интеру" два варианта покупки Рафиньи

"Барселона" и "Интер" продолжают вести переговоры по поводу трансфера полузащитника Рафиньи, сообщает Football Italia. "Нерадзурри" рассматривают варианты с арендой. поскольку не могут позволить себе трансферов из-за финансового fair play.

Каталонцы готовы расстаться с 24-летним хавбеком по двум сценариям:

1) аренда на сезон с последующим обязательным выкупом контракта за 38 миллионов евро;

2) аренда на сезона с опцией выкупа контракта за 30 миллионов евро.

Отметим, что действующий контракт Рафиньи с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2019/20. 17 января он впервые в этом сезоне вышел на поле в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1). Из-за травмы колена, полученной в апреле 2017 года, он не выходил на поле 290 дней.