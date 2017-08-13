"Барселона" предложила "Челси" 120 миллионов евро за Азара?

"Барселона" рассчитывает подписать контракт с нападающим "Челси" Эденом Азаром, сообщает Diario Gol . По информации источника, каталонцы готовы заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро. Испанский клуб рассматривает форварда в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.
Отмечается, что частью сделки может стать Серхи Роберто, в услугах которого заинтересован английский клуб.
Азар выступает за лондонцев с 2012 года. В составе "синих" он принял участие в 249 матчах во всех турнирах, забив 72 мяча.
komarovand24
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