"Барселона" пожелала Иньесте удачи в новом клубе

"Барселона" в официальном Твиттере пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Андресу Иньесте. Сегодня хавбек стал игроком японского клуба "Виссел Кобе".
- Удачи тебе в твоем новом приключении в Японии с "Виссел Кобе", - говорится в сообщении. - Мы уверены, что болельщики будут наслаждаться твоим волшебством.
Испанец выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач. За "Барсу" он также играл под восьмым номером.
👍 @andresiniesta8 good luck for your new adventure in Japan with @vissel_kobe! 🇯🇵– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 24 мая 2018 г.
We are sure the fans will enjoy your magic
We will follow you via Barça and @FCBarcelona_JP!
🔵🔴 #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ipTzOtS1vA
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/