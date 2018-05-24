"Барселона" пожелала Иньесте удачи в новом клубе

"Барселона" в официальном Твиттере пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Андресу Иньесте. Сегодня хавбек стал игроком японского клуба "Виссел Кобе".

- Удачи тебе в твоем новом приключении в Японии с "Виссел Кобе", - говорится в сообщении. - Мы уверены, что болельщики будут наслаждаться твоим волшебством.

Испанец выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач. За "Барсу" он также играл под восьмым номером.