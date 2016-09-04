12:02 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" пожалуется в ФИФА на переход Габигола в "Интер"

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"Барселона" намерена обратиться в ФИФА с жалобой на трансфер нападающего "Сантоса" Габигола в "Интер", сообщает AS. В каталонском клубе уверены, что бразильцы нарушили контрактные обязательства, по которым у "Барселоны" было право первоочередного выкупа футболиста.

"Сантос" 29 августа направил в "Барселону" письмо, в котором сообщил об интересе "Интера". Между клубами была договоренность, что ответ должен быть прислан не позднее трех дней после запроса. В нем каталонцы должны были указать, воспользуются ли они опцией выкупа контракта.

Несмотря на то что "Барселона" никакого ответа "Сантосу" не дала, уже 30 августа трансфер был оформлен. Теперь каталонцы намерены опротестовать этот переход.

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