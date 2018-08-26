"Барселона" пожалуется на состояние газона в Вальядолиде

"Барселона" направит официальную жалобу в ла лигу из-за состояния поля в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (1:0), сообщает Marca. Накануне каталонцы одержали минимальную победу. После игры футболисты и тренеры сине-гранатовых выступили с критикой по поводу состояния газона.

Президент ла лиги Хавьер Тебас сказал, что "Вальядолид" из-за случившегося может быть наказан. По его словам, состояние газона "было неподобающим".

Следующий домашний матч "Вальядолид" проведет 16 сентября. Соперником команды Серхио Гонсалеса станет "Алавес".

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