"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

"Барселона" на официальной странице клуба в Твиттере поздравила "Реал" с победой в чемпионате Испании. Судьба чемпионского титула решилась в последнем туре. Мадридцы выиграли у "Малаги" (2:0) и с трехочковым отрывом от "Барселоны" финишировали на первой строчке.

"Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17", - говорится в сообщении.