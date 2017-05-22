"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

"Барселона" на официальной странице клуба в Твиттере поздравила "Реал" с победой в чемпионате Испании. Судьба чемпионского титула решилась в последнем туре. Мадридцы выиграли у "Малаги" (2:0) и с трехочковым отрывом от "Барселоны" финишировали на первой строчке.
"Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17", - говорится в сообщении.
Congratulations to Real Madrid on winning the 2016-17 La Liga.– FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 мая 2017 г.
Contr
Главное, что Пустот с чемпионством поздравил)))
08:26
БигБосс
Уважуха
08:17