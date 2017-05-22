 "Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
08:04 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" поздравила "Реал" с чемпионством

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"Барселона" на официальной странице клуба в Твиттере поздравила "Реал" с победой в чемпионате Испании. Судьба чемпионского титула решилась в последнем туре. Мадридцы выиграли у "Малаги" (2:0) и с трехочковым отрывом от "Барселоны" финишировали на первой строчке.

"Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17", - говорится в сообщении. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Contr

Главное, что Пустот с чемпионством поздравил)))

08:26

БигБосс

Уважуха

08:17