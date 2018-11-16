"Барселона" поздравила Месси с 15-летием со дня дебюта за клуб

"Барселона" поздравила нападающего Лионеля Месси с 15-летием со дня первого матча за каталонский клуб. Форвард дебютировал за сине-гранатовых 16 ноября 2003 года в товарищеском матче против "Порту" (0:2).

- 15 лет со дня дебюта короля, - так прокомментировал это событие официальный Твиттер "Барселоны", опубликовав поздравительный видеоролик.

Месси в составе "Барселоны" девять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за сине-гранатовых, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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