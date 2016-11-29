"Барселона" поздравила фанатов с днем рождения клуба

"Барселона" в официальном твиттере поздравила болельщиков с днем рождения клуба. Сегодня сине-гранатовым исполняется 117 лет. Напомним, клуб был основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

- История нашего клуба началась 117 лет назад, - говорится в сообщении пресс-службы каталонцев. - С днем рождения, фанаты "Барселоны".