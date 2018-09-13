"Барселона" потратит на зарплату игроков на 66,5 миллиона евро меньше "Реала"

Ла лига на официальном сайте раскрыла информацию о зарплатной ведомости клубов. Первое место в этом списке занимает действующий чемпион Испании "Барселона" – каталонцы в сезоне-2018/19 потратят на выплаты игрокам и тренерам, а также другие рабочие цел почти 633 миллионов евро.

Второе место по этому показателю занимает победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов "Реал" (566,5 миллиона евро). Тройку замыкает действующий победитель Лиги Европы обладатель Суперкубка УЕФА "Атлетико" (293 миллиона евро).

В топ-6 команд также вошли "Валенсия", за которую на правах аренды выступает Денис Черышев, (164,6 миллиона евро), а также соперники "Краснодара" и "Спартака" в Лиге Европы "Севилья" (162,7 миллиона евро) и "Вильярреал" (109 миллионов евро).

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