"Барселона" потратила на Неймара более 200 миллионов евро?

Отец Неймара выступил в суде и назвал сумму, которая была потрачена "Барселоной". Как сообщает El Mundo, речь идет о 200 миллионах евро. Отмечается, что каталонцы выплатили "Сантосу" 134 миллиона, а сам игрок получил 71 миллион в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" заплатила 57 миллионов евро "Сантосу". Позже президент клуба Хосеп Мария Бартомеу рассказал о 86 миллионах. Минувшим летом Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.