09:33 | Футбол — Испания

"Барселона" потратила на Неймара более 200 миллионов евро?

2

Отец Неймара выступил в суде и назвал сумму, которая была потрачена "Барселоной". Как сообщает El Mundo, речь идет о 200 миллионах евро. Отмечается, что каталонцы выплатили "Сантосу" 134 миллиона, а сам игрок получил 71 миллион в качестве зарплаты.

Ранее сообщалось о том, что "Барселона" заплатила 57 миллионов евро "Сантосу". Позже президент клуба Хосеп Мария Бартомеу рассказал о 86 миллионах. Минувшим летом Неймар перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Бартомеу пора в клетку!

15:35

shpasic

ну, заработали 22 миллиона всё-таки на продаже))

09:44