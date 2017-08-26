"Барселона" попробует снова купить Коутинью и Ди Марию

"Барселона" до закрытия трансферного окна будет пытаться подписать полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и хавбека "ПСЖ" Анхеля Ди Марию, утверждает Marca. Несколько предложений по Коутинью было отклонено, однако каталонцы не намерены сдаваться.

"ПСЖ" также отказался продавать Ди Марию, однако парижане могут сменить позицию, если подпишут форварда "Монако" Кильяна Мбаппе. Напомним, что ранее "Барселона" подписала Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии".