"Барселона" получила пенальти в свои ворота в чемпионате впервые за 2 года

"Лас-Пальмас" сыграл вничью с "Барселоной" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 1:1. Каталонцы пропустили гол от Хонатана Кальери с пенальти на 48-й минуте встречи.

"Барселона" получила пенальти в свои ворота в ла лиге впервые с 14 февраля 2016 года. За это время команда провела 78 матчей.