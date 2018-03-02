"Барселона" получила пенальти в свои ворота в чемпионате впервые за 2 года

"Лас-Пальмас" сыграл вничью с "Барселоной" в матче 26-го тура чемпионата Испании - 1:1. Каталонцы пропустили гол от Хонатана Кальери с пенальти на 48-й минуте встречи.
"Барселона" получила пенальти в свои ворота в ла лиге впервые с 14 февраля 2016 года. За это время команда провела 78 матчей.
frisovasiliyy
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02:05
tolkopositiv
Этот пенальти ещё надо было хорошенько поискать. Но судья с юморком, в этой игре много чего понаходил ) А Барса не впечатляет, даже с Лас Пальмасом.
01:30