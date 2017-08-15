"Барселона" получила две недели для завершения трансфера Усмана Дембеле

Руководство дортмундской "Боруссии" предоставило "Барселоне" для завершения сделки по переходу нападающего Усмана Дембеле в испанский клуб, утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что немцы готовы расстаться с форвардом за 100 миллионов евро.

Отметим, что каталонцы рассматривают Дембеле в качестве замены Неймару, который перешел в "ПСЖ".

- Этого времени вполне достаточно, - отметил исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке.

Напомним, 20-летний Дембеле провел в составе дортмундцев сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.