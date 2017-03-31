14:55 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" показала, как играл 15-летний Месси

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"Барселона" опубликовала отрывки игры Лионеля Месси в 15-летнем возрасте. Аргентинский форвард пришел в систему каталонского клуба в 2001 году.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Видео-кадры игры ещё более юного Лионеля восхищают ещё больше: как этот мальчишка видел поле и понимал игру, плюс удивительные, НЕ СИЛОВЫЕ, удары по воротам. Вот уж и впрямь ФУТБОЛЬНЫЙ МОЦАРТ! Футбол в исполнении Месси отдаёт МАГИЕЙ, ВОЛШЕБСТВОМ!!! Играй и дальше, Лео, РАДУЙ любителей футбола во всём мире!!!

15:10

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