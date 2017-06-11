"Барселона" пока отказывается отпускать Эль-Хаддади в аренду

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади в ближайшее время не перейдет в "Реал Сосьедад", который хотел арендовать футболиста. Согласно AS, футболист начнет летние сборы в составе каталонцев, поскольку новый главный тренер команды Эрнесто Вальверде лично хочет увидеть в деле своих подопечных.

В минувшем сезоне 21-летний игрок выступал на правах аренды за "Валенсию". На его счету 39 матчей, 8 голов и 3 результативных передачи во всех турнирах в составе "летучих мышей". Сообщалось, что "Валенсия" планировала выкупить Эль-Хаддади у каталонцев, но позже клуб отказался от такой возможности.