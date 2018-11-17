15:55 | Футбол — Испания

"Барселона" подтвердила, что Ракитич получил травму

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Полузащитник "Барселоны"  Иван Ракитич получил травму задней поверхности правого бедра, информирует официальный Твиттер каталонского клуба. Возвращение 30-летнего хорвата на поле будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления.

Игрок получил травму в расположении сборной Хорватии. Ранее сообщалось, что он пропустит матч Лиги наций против Англии.

В текущем сезоне Ракитич провел 17 матчей за "Барселону", забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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