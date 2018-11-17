"Барселона" подтвердила, что Ракитич получил травму

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич получил травму задней поверхности правого бедра, информирует официальный Твиттер каталонского клуба. Возвращение 30-летнего хорвата на поле будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления.

❗ [PARTE MÉDICO] @ivanrakitic tiene una elongación en el semimembranoso de la pierna derecha. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/t1nWsx2XzA – FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 ноября 2018 г.

Игрок получил травму в расположении сборной Хорватии. Ранее сообщалось, что он пропустит матч Лиги наций против Англии.

В текущем сезоне Ракитич провел 17 матчей за "Барселону", забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Все о чемпионате Испании - здесь