"Барселона" подтвердила, что Дембеле будет прооперирован в Финляндии

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий команды Усман Дембеле перенесет операцию на бедренном сухожилии в одной из клиник Хельсинки. Отмечается, что лечением французского футболиста малийского происхождения займется врач Сакари Орава. Игрок вылетит в столицу Финляндии сегодня в сопровождении клубного врача Рикарда Пруны, а во вторник ему предстоит операция.

Напомним, форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" летом этого года за 105 миллионов евро, получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). По оценкам медицинского штаба каталонцев, на восстановление у Дембеле уйдет 3,5-4 месяца.