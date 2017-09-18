"Барселона" подтвердила, что Дембеле будет прооперирован в Финляндии

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий команды Усман Дембеле перенесет операцию на бедренном сухожилии в одной из клиник Хельсинки. Отмечается, что лечением французского футболиста малийского происхождения займется врач Сакари Орава. Игрок вылетит в столицу Финляндии сегодня в сопровождении клубного врача Рикарда Пруны, а во вторник ему предстоит операция.
Напомним, форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" летом этого года за 105 миллионов евро, получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). По оценкам медицинского штаба каталонцев, на восстановление у Дембеле уйдет 3,5-4 месяца.
✈️ @Dembouz will be operated on in Finland on Tuesday and begin his recuperation. 🔵🔴 #ForçaBarça 💪💪 https://t.co/RIMYmvg7nI– FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 сентября 2017 г.
Островзаячий
Я думал только у нас Спартак может покупать больных игроков.
12:18