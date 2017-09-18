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11:58 | Футбол — Испания

"Барселона" подтвердила, что Дембеле будет прооперирован в Финляндии

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"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий команды Усман Дембеле перенесет операцию на бедренном сухожилии в одной из клиник Хельсинки. Отмечается, что лечением французского футболиста малийского происхождения займется врач Сакари Орава. Игрок вылетит в столицу Финляндии сегодня в сопровождении клубного врача Рикарда Пруны, а во вторник ему предстоит операция.

Напомним, форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" летом этого года за 105 миллионов евро, получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1). По оценкам медицинского штаба каталонцев, на восстановление у Дембеле уйдет 3,5-4 месяца.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Островзаячий

Я думал только у нас Спартак может покупать больных игроков.

12:18