22:05 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" подпишет новые контракты с Иньестой и Ракитичем

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"Барселона" в ближайшее время планирует обновить и улучшить контракты нескольких игроков основного состава, сообщает AS. По информации источника руководство каталонского клуба готовит предложения полузащитникам Андресу Иньесте и Ивану Ракитичу. На данный момент первый связан с сине-гранатовыми соглашением до 2018 года, а второй - до 2019-го. 

Кроме того, сообщается, что голкипер Марк-Андре тер Штеген рассчитывает на улучшения условий своего контракта, но каталонцы намерены начать с ним переговоры по этому поводу не раньше января.

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