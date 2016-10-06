"Барселона" подпишет новые контракты с Иньестой и Ракитичем

"Барселона" в ближайшее время планирует обновить и улучшить контракты нескольких игроков основного состава, сообщает AS. По информации источника руководство каталонского клуба готовит предложения полузащитникам Андресу Иньесте и Ивану Ракитичу. На данный момент первый связан с сине-гранатовыми соглашением до 2018 года, а второй - до 2019-го.

Кроме того, сообщается, что голкипер Марк-Андре тер Штеген рассчитывает на улучшения условий своего контракта, но каталонцы намерены начать с ним переговоры по этому поводу не раньше января.