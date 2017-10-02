"Барселона" поддержит забастовку и закроет клуб на один день

"Барселона" присоединилась к забастовке организаций в Каталонии и не будет завтра проводить никаких тренировок, информирует пресс-служба клуба.

- "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться, - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva. – FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.