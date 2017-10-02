Уличная атлетика при поддержке Datsun
17:29 | Футбол — Испания

"Барселона" поддержит забастовку и закроет клуб на один день

1

 

 
Референдум в Каталонии.Каталонский референдум. Что будет с "Барсой"

"Барселона" присоединилась к забастовке организаций в Каталонии и не будет завтра проводить никаких тренировок, информирует пресс-служба клуба. 

- "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться, - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября состоялся референдум о выходе Каталонии из состава Испании. Большинство жителей региона выступили за независимость. Как отметил министр спорта Каталонии, "Барселона" и другие местные клубы смогут выступать в других чемпионатах.

 

 

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

oze11

да закройтесь уже на совсем

17:44