"Барселона" подаст жалобу на высказывания президента "Малаги"

"Барселона" намерена обратиться в контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании с требованием принять меры в отношении президента "Малаги" Абдуллы бин Нассера Аль-Тани. Ранее владелец клуба из Андалусии, заступаясь за главного тренера команды Мичела, которого оскорбляли болельщики каталонского коллектива, написал на своей странице в "Твиттере": "Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате после оскорблений в адрес Мичела".

– "Барселона" выражает свое возмущение и неприятие по содержанию сообщения в "Твиттере" президента "Малаги", который своими заявлениями нарушает принципы fair play, этики и права. По этой причине наш клуб обратился в соответствующие инстанции с требованием принять меры, – гласит заявление каталонского клуба.