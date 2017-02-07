"Барселона" поборется с "Реалом" за Агуэро?

"Барселона" вошла в число претендентов на нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, информирует Marca. Трансфер может состояться уже летом. Планируется, что Агуэро составит пару партнеру по сборной Аргентине Лионелю Месси.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему форварду со стороны "Реала". Однако руководство "МанСити" отмечало, что не собирается продавать Агуэро, контракт которого истекает в 2019 году.

Игрок в последний раз выходил на поле в стартовом составе команды 21 января в матче против"Тоттенхэма" (2:2). После этого он дважды выходил на поле на несколько минут. Сам игрок после поединка с "Бернли" (2:1) подчеркнул, что хочет остаться в команде.

За текущий сезон форвард сыграл за "горожан" 18 матчей и забил 11 голов.