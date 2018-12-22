"Барселона" победила "Сельту" и оторвалась на три очка от идущего вторым "Атлетико"

"Барселона" победила "Сельту" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающие Усман Дембеле и Лионель Месси.

"Барселона" набрала 37 очков и расположилась на первом месте, оторвавшись на 3 пункта от идущего вторым "Атлетико". "Сельта" с 21 баллом занимает 10 строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

17-й тур

"Барселона" - "Сельта" - 2:0 (2:0)

Голы: Дембеле, 10 (1:0). Месси, 45 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья, 86), Видаль (Артур, 63), Л.Суарес, Месси, Дембеле (Коутинью, 68).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Костас, Араухо, Окай Йокушлу (Лоботка, 46), Мазань, Хосабед Санчес, Мендес, Буфаль (Систо, 76), Гомес, Аспас (Бельтран, 52).

Предупреждение: Аспас, 45.

Судья: Прието Иглесиас.

22 декабря. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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