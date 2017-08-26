"Барселона" победила "Алавес", Месси оформил дубль, но не забил пенальти

"Барселона" в матче 2-го тура чемпионата Испании в гостях победила "Алавес" со счетом 2:0. Дубль после перерыва оформил Лионель Месси. Аргентинец при этом в первом тайме не реализовал пенальти.

Для "Барсы" это вторая подряд победа с одинаковым счетом на старте чемпионата (в 1-м туре сине-гранатовые взяли верх над "Бетисом"). Команда из столицы Каталонии занимает второе место, уступая "Реал Сосьедад" по дополнительным показателям. Чемпион Испании "Реал" имеет 3 очка после одного матча (3:0 против "Депортиво") и в воскресенье принимает "Валенсию".

Чемпионат Испании

Лига 1

2-й тур

"Алавес" - "Барселона" - 0:2 (0:0)

Голы: Месси, 55 (0:1). Месси, 66 (0:2).

Нереализованный пенальти: Месси, 39 (вратарь).

"Алавес": Пачеко, Карлос Вигарай, Эли, Алексис, Педраса, Гарсия, Томас Пина, Вакасо (Зидан, 78), Ибаи Гомес (Бурги, 67), Ромеро, Собрино (Сантос, 78).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Паулинью, 88), Алейш Видаль (Пако Алькасер, 57), Месси, Деулофеу (Суарес, 71).

Предупреждения: Юмтити, 32. Эли, 38. Вакасо, 38. Серхи Роберто, 41. Пике, 45.

Судья: Дель Серро Гранде.

26 августа. Витория. Стадион Mendizorroza.