"Барселона" - первый испанский клуб, который будет играть с чемпионской нашивкой

"Барселона" станет первым клубом, который будет играть с чемпионской нашивкой на форме в предстоящем розыгрыше чемпионата Испании, информирует пресс-служба ла лиги. Данный логотип будет располагаться на правом рукаве игровой футболки.

Руководство ла лиги решило ввести специальную нашивку, чтобы подчеркнуть превосходство соперника, а также качественный уровень чемпионата Испании.