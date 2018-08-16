"Барселона" - первый испанский клуб, который будет играть с чемпионской нашивкой

"Барселона" станет первым клубом, который будет играть с чемпионской нашивкой на форме в предстоящем розыгрыше чемпионата Испании, информирует пресс-служба ла лиги. Данный логотип будет располагаться на правом рукаве игровой футболки.
Руководство ла лиги решило ввести специальную нашивку, чтобы подчеркнуть превосходство соперника, а также качественный уровень чемпионата Испании.
El @FCBarcelona_es estrenará el nuevo distintivo de campeón de #LaLiga.– LaLiga (@LaLiga) 16 августа 2018 г.
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В первом туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Алавесом".