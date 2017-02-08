"Барселона" отстояла ничью в матче с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

"Барселона" в ответом полуфинальном матче Кубка Испании сыграла вничью с "Атлетико" - 1:1. На гол Луиса Суареса в концовке встречи точным выстрелом ответил Кевин Гамейро. Кроме того, форвард мадридской команды не реализовал пенальти, попав в штангу.
Первым матч завершился в пользу "Барселоны" - 2:1. Каталонцы вышли в финал Кубка Испании. В решающем матче турнира они встретятся с победителем пары "Сельта" - "Алавес" (0:0 после первого матча).
Кубок Испании
1/2 финала
"Барселона" - "Атлетико" - 1:1 (1:0)
Голы: Л.Суарес, 43 (1:0). Гамейро, 83 (1:1).
Нереализованный пенальти: Гамейро (Атлетико), 80 (штанга)
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Д.Суарес (Маскерано, 62), Ракитич (Иньеста, 72), Андре Гомиш, Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Бускетс, 70).
"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Годин (Эрнандез, 49), Филипе Луис, Феррейра-Карраско, Коке, Сауль, Гайтан (Корреа, 48), Фернандо Торрес (Гамейро, 61), Гризманн.
Предупреждения: Серхи Роберто, 19. Феррейра-Карраско, 36. Ракитич, 66. Силлессен, 76. Савич, 77. Л.Суарес, 87. Филипе Луис, 90+4. Бускетс, 90+6.
Удаления: Серхи Роберто (Барселона), 57. Феррейра-Карраско (Атлетико), 69. Л.Суарес (Барселона), 90.
Судья: Хиль Мансано.
07 февраля. Барселона. Стадион Camp Nou.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/
pustot+
Валидол вчера шёл на ура.... Атлетико переиграл Барсу на Камп ноу, чисто везение, что 1-1... Месси шикарно попал в перекладину - вот и всё, что во втором тайме было
11:45
tolkopositiv
Одна из самых невыразительных игр Барселоны за последнее время. Атлетико был на протяжении всей игры целостнее и зрелищнее. Игра же Барсы всё меньше похожа на привычные карусели предыдущих лет. Да, Луис Энрике изменил игру Барсы, но как-то эта игра всё меньше вдохновляет. Всё больше игр (по содержанию) на тоненького.
01:17
Ohla
Да не, только по шее дал - и то не сильно.
01:11
shpasic
Суарес опять кого-то покусал?
01:05