"Барселона" отстояла ничью в матче с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

"Барселона" в ответом полуфинальном матче Кубка Испании сыграла вничью с "Атлетико" - 1:1. На гол Луиса Суареса в концовке встречи точным выстрелом ответил Кевин Гамейро. Кроме того, форвард мадридской команды не реализовал пенальти, попав в штангу.

Первым матч завершился в пользу "Барселоны" - 2:1. Каталонцы вышли в финал Кубка Испании. В решающем матче турнира они встретятся с победителем пары "Сельта" - "Алавес" (0:0 после первого матча).

Кубок Испании

1/2 финала

"Барселона" - "Атлетико" - 1:1 (1:0)

Голы: Л.Суарес, 43 (1:0). Гамейро, 83 (1:1).

Нереализованный пенальти: Гамейро (Атлетико), 80 (штанга)

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Д.Суарес (Маскерано, 62), Ракитич (Иньеста, 72), Андре Гомиш, Месси, Л.Суарес, Арда Туран (Бускетс, 70).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Савич, Годин (Эрнандез, 49), Филипе Луис, Феррейра-Карраско, Коке, Сауль, Гайтан (Корреа, 48), Фернандо Торрес (Гамейро, 61), Гризманн.

Предупреждения: Серхи Роберто, 19. Феррейра-Карраско, 36. Ракитич, 66. Силлессен, 76. Савич, 77. Л.Суарес, 87. Филипе Луис, 90+4. Бускетс, 90+6.

Удаления: Серхи Роберто (Барселона), 57. Феррейра-Карраско (Атлетико), 69. Л.Суарес (Барселона), 90.

Судья: Хиль Мансано.

07 февраля. Барселона. Стадион Camp Nou.