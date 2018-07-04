"Барселона" отрицает, что незаконно приобрела донорскую печень для Абидаля

"Барселона" опровергла информацию о том, что бывший президент клуба Сандро Росель незаконно приобрел донорскую печень для экс-защитника команды Эрика Абидаля в 2012 году. Такую информацию распространило издание El Confidencial, ссылаясь на данные полиции, которая разбирает телефонные переговоры Роселя, обвиняемого в коррупции и отмывании денег.

– "Барселона" категорически отрицает наличие любых нарушений при осуществлении лечебных процедур для Абидаля. На протяжении всего процесса лечения "Барселона" не допускала никаких незаконных действий, – говорится в заявлении клуба.

Также с официальным опровержением выступил Фонд Эрика Абидаля.