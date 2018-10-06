"Барселона" отреагировала на смерть Монсеррат Кабалье

Действующий чемпион Испании "Барселона" выразила соболезнования в связи со смертью известной оперной певицы и соотечественницы Монсеррат Кабалье. Артистка умерла в возрасте 85 лет в Барселоне. Ее госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

- Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992, - говорится в сообщении "Барселоны" в Твиттере.

FC Barcelona wishes to express its sorrow for the loss of Montserrat Caballé, such a highly recognised figure in the world of opera and an icon of universal culture. The eternal voice of Barcelona 92 – FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2018 г.

Широкой публике Кабалье стала известна дуэтом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри - они записали ставшую хитом композицию Barcelona для летних Олимпийских Игр 1992 года.