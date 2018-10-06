13:04 | Футбол — Испания

"Барселона" отреагировала на смерть Монсеррат Кабалье

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Действующий чемпион Испании "Барселона" выразила соболезнования в связи со смертью известной оперной певицы и соотечественницы Монсеррат Кабалье. Артистка умерла в возрасте 85 лет в Барселоне. Ее госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. 

- Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992, - говорится в сообщении "Барселоны" в Твиттере.

 

Широкой публике Кабалье стала известна дуэтом с лидером группы Queen Фредди Меркьюри - они записали ставшую хитом композицию Barcelona для летних Олимпийских Игр 1992 года.

 

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