"Барселона" отправила в отставку директора клуба после его комментариев в адрес Месси

Директор "Барселоны" Пере Гратакос был уволен с занимаемого поста, информирует Goal.com. Согласно источнику, такое решение было принято после слов Гратакоса в адрес нападающего команды Лионеля Месси.
После ответной игры 1/8 Кубка Испании против "Атлетика" (3:1) Гратакос заявил: "Барселона" вышла в следующий раунд турнира не только благодаря Месси. Он очень важный игрок для команды, но без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других партнеров он не был бы столь хорошим футболистом".
В итоге Гратакос был отправлен в отставку с формулировкой "комментарии директора клуба не совпадают с мнением "Барселоны".
Алый Дракон
А что он не так сказал?... Или в контракте Месси прямо прописано, что любой комментарий руководства клуба должен содержать лишь хвалебные оды и подчеркивание его незамменимой незаменимости, и при этом нельзя упоминать партнеров?!... Либо Лео совсем Нарциссом стал, либо в руководстве сидят странные люди...
21:18
Niсk
до сегодняшнего дня я был гораздо лучшего мнения о барселоне
21:13
Niсk
какой-то дибилизм
21:12
alwa
Правильно он это сказал. Много ли мячей Месси забивает в сборной Аргентины?
21:02