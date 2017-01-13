"Барселона" отправила в отставку директора клуба после его комментариев в адрес Месси

Директор "Барселоны" Пере Гратакос был уволен с занимаемого поста, информирует Goal.com. Согласно источнику, такое решение было принято после слов Гратакоса в адрес нападающего команды Лионеля Месси.

После ответной игры 1/8 Кубка Испании против "Атлетика" (3:1) Гратакос заявил: "Барселона" вышла в следующий раунд турнира не только благодаря Месси. Он очень важный игрок для команды, но без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других партнеров он не был бы столь хорошим футболистом".

В итоге Гратакос был отправлен в отставку с формулировкой "комментарии директора клуба не совпадают с мнением "Барселоны".