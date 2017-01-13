20:32 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" отправила в отставку директора клуба после его комментариев в адрес Месси

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Директор "Барселоны" Пере Гратакос был уволен с занимаемого поста, информирует Goal.com. Согласно источнику, такое решение было принято после слов Гратакоса в адрес нападающего команды Лионеля Месси.

После ответной игры 1/8 Кубка Испании против "Атлетика" (3:1) Гратакос заявил: "Барселона" вышла в следующий раунд турнира не только благодаря Месси. Он очень важный игрок для команды, но без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других партнеров он не был бы столь хорошим футболистом".

В итоге Гратакос был отправлен в отставку с формулировкой "комментарии директора клуба не совпадают с мнением "Барселоны".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

А что он не так сказал?... Или в контракте Месси прямо прописано, что любой комментарий руководства клуба должен содержать лишь хвалебные оды и подчеркивание его незамменимой незаменимости, и при этом нельзя упоминать партнеров?!... Либо Лео совсем Нарциссом стал, либо в руководстве сидят странные люди...

21:18

Niсk

до сегодняшнего дня я был гораздо лучшего мнения о барселоне

21:13

Niсk

какой-то дибилизм

21:12

alwa

Правильно он это сказал. Много ли мячей Месси забивает в сборной Аргентины?

21:02

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