20:30 | ФУТБОЛ — Испания

"Барселона" отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов

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"Барселона" отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу наказания УЕФА за присутствие каталонских флагов на двух матчах Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, информирует официальный сайт УЕФА. На испанский клуб тогда наложили денежные штрафы. 

В сообщении УЕФА при этом говорится, что организация ценит поступок каталонского клуба и в свою очередь обещает пересмотреть свой дисциплинарный регламент в отношении проявления политических взглядов. 

 

Отмечается, что, хотя любые политические демонстрации и нежелательны, санкции должны быть применены только в случае явных оскорблений или когда подавляющее большинство футбольного сообщества посчитает, что они необходимы.

Поэтому будет создана рабочая группа, которая еще раз изучит данный вопрос в дисциплинарном регламенте и, если понадобится, внесет необходимые поправки.

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