"Барселона" отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов

"Барселона" отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу наказания УЕФА за присутствие каталонских флагов на двух матчах Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, информирует официальный сайт УЕФА. На испанский клуб тогда наложили денежные штрафы.

В сообщении УЕФА при этом говорится, что организация ценит поступок каталонского клуба и в свою очередь обещает пересмотреть свой дисциплинарный регламент в отношении проявления политических взглядов.