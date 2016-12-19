"Барселона" отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов

"Барселона" отозвала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу наказания УЕФА за присутствие каталонских флагов на двух матчах Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, информирует официальный сайт УЕФА. На испанский клуб тогда наложили денежные штрафы.
В сообщении УЕФА при этом говорится, что организация ценит поступок каталонского клуба и в свою очередь обещает пересмотреть свой дисциплинарный регламент в отношении проявления политических взглядов.
Отмечается, что, хотя любые политические демонстрации и нежелательны, санкции должны быть применены только в случае явных оскорблений или когда подавляющее большинство футбольного сообщества посчитает, что они необходимы.
Поэтому будет создана рабочая группа, которая еще раз изучит данный вопрос в дисциплинарном регламенте и, если понадобится, внесет необходимые поправки.